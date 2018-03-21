Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolulu hayırsever iş adamı rahmetli İzzet Baysal tarafından 3 Temmuz 1992 yılında kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesinde hiç yakışmayan şeyler oluyor. Üniversitenin sürekli törenlerde ve çeşitli etkinliklerde kullandığı Atatürk Anıtı çevresinde bulunan yön gösterme tabelasının durumu gerçekten içler acısı. Yönlendirme tabelasında Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İzzet Baysal Kültür Merkezi ve Rektörlük binası yazılarının birçok bölümü sökülmüş durumda. Ama buna karşın İngilizce yazılan yazıların hiç birinin deforme olmadığı gözleniyor.

İzzet Baysal’ın adının bile okunmadığı bir tabelaya ilgi göstermeyen Üniversitenin Halkla İlişkiler Bürosu’nun neden bu tür şeylerle ilgilendiği ise ayrı bir merak konusu. Kamu adına otokontrol görevimiz gereği haberi sayfalarımıza taşırken, bu aksaklığın en kısa zamanda AİBÜ’nün ilgili birimi tarafından düzeltileceğini umuyoruz.