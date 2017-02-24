Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi senatosu tarafından 2011 yılında alınan kararla Yüksek Öğretim Kurulu’na kurulması teklif edilen Hukuk Fakültesi için YÖK onay verdi. YÖK Genel Kurulu’nun 15.02.2017 tarihli kararıyla AİBÜ bünyesinde Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırıldı. Kuruluş aşamasının tamamlanabilmesi için karar, Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi.

YÖK tarafından alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, “2011 yılında üniversite senatomuz Hukuk Fakültesi’nin kurulma kararını almıştı. 2011 yılında bu kararımız Yükseköğretim Kurulu’na iletilmişti. O günden bugüne yaptığımız girişimlere ilave olarak Ocak ayı içerisinde Sayın YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’ a konuyu tekrar hatırlatma fırsatımız oldu. Sağ olsunlar yakından ilgileneceğim demişlerdi ve geçen hafta güzel bir haber aldık. Yükseköğretim Genel Kurulu, Hukuk Fakültesi’nin kurulmasına karar verdi ve teklif Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi. İnşallah bundan sonraki aşama da tamamlandığında fakültemiz kurulma aşamasını bitirmiş olacak. Ben bu vesile ile Sayın YÖK Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.