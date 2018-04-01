Haber: Kasım ŞAHİN

15 Temmuz darbe girişimi öncesi yakalanacaklarını anlayan ve işledikleri suçlardan dolayı tutuklanmaktan korkarak firar eden Kenan Gümüştekin ile Mehmet Yazıcı’nın eşlerinin de tam bir FETÖ örgüt üyesi oldukları Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararıyla resmen ortaya çıktı.

BANKA HESAPLARINDA ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında şüpheli Selma Yazıcı hakkında; Rektörlüğünün araştırma raporunda aleyhe tespitlerin bulunduğu ve Yaşar DAĞISTAN, Erkan KILINÇ, Şirzat ÇOĞALGİL’ in aleyhe beyanlarının yer aldığı, kamu görevinden çıkarıldığı, ayrıca dosya kapsamında beyanları alınan Tülay ÖZLÜ’ nün “ toplantılar yapıp Fetullah GÜLEN videoları izletip, yardım talep ettiğini” beyan ettiği, şüphelinin Mehmet YAZICI’ nın eşi olduğu ve bu kişinin talimatları ile kadın öğretim üyelerinin organizasyonu ile görevlendirdiği, Bankasyadaki aktif hesabında yüklü miktar para bulundurduğu, 2013 yılı Aralık ayında 30.000 TL olan parasını 2015 Eylül ayında 64.000 TL ye kadar yükselttiği, kızını örgüt ile iltisaklı Özel Fatih Kolejine gönderdiği, bu nedenlerle FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olduğunun kabulüne karar verildi.

BANKAYA DESTEK VERMEKTEN TEŞEKKÜR BELGESİ ALMIŞ

Şüpheli Gülay GÜMÜŞTEKİN hakkında; dosya kapsamında beyanları alınan Emine DAĞISTAN, Buket Kın TEKÇE,Tülay ÖZLÜ’ nün beyanlarında aleyhe hususların yer aldığı, şüphelinin “ düzenlenen dini sohbet adı altındaki toplantılarda” dini kaynakları okuması sonrası himmet toplama işini üstlendiği ve hükümet aleyhine olacak şekilde kumpas soruşturmaları ilgi tutarak konuşmalar yaptığı, şüpheli Gülay GÜMÜŞTEKİN’ in yine firari olan Kenan GÜMÜŞTEKİN’ in eşi olduğu ve öğretim üyesi kadınlarla ilgilenerek örgütle organik bağını ortaya koyduğu, 2013 yılı Aralık ayında 18.500 TL olan bankadaki parasını 2014 yılı Mayıs ayından başlayarak artırdığı ve 2015 yılı Eylül ayında 77.000 TL ye ulaştırdığı, yine Bankasyaya destek olanlara verilen “bu başarıda sizin de katkınız var” içerikli belgenin şüpheliye de takdim edildiğine ilişkin Serkan ÖZMARKA’ nın beyanının bulunduğu, kızını örgüt ile iltisaklı Özel Fatih Kolejine gönderdiği, bu nedenlerle FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olduğunun kabulüne karar verildi.