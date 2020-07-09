​​​​​​​Aile gibiler ama değiller

Haber: C. Kutay Aykan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir araç E-5 üzerinde durduruldu.

Araç içerisinde kendilerine aile süsü veren O.D. (21) işsiz, M.D. (23) çiftçi ile kadınlar R.D. (26) işsiz ve Ç.A. (39) işsiz isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Araç içerisinde yapılan aramada çeşitli bölmelere zulalanmış 3 parça halinde toplam dara ağırlığı 7 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. O.D hakkında gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi. M.D. ile kadınlar R.D. ve Ç.A. ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.