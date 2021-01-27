Aile Hekimi Faruk Karslı’dan aşı açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çin’den getirilen Covid-19 aşıları, dün sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Başlanan aşı uygulamalarıyla ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Aile hekimleri Dernek Başkanı Faruk Karslı, “Virüsle mücadele kapsamında riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarına aşılar yapılmaya başlandı. Biz de personelimize gerekli duyuruyu yaparak aşılamaya başladık. Bir hekim olarak ben de aşımı yaptırdım. Tüm vatandaşlarımıza topyekun virüsle mücadelede bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İnsanlığı tehdit eden korona virüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşının sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandığını ve kendisinin de aşıyı yaptırdığını belirten Aile Hekimi Karslı, “Önerimiz aşılar geldiğinde halkımızın gerekli hassasiyeti gösterip aşılarını yaptırmalarıdır. Halkımızdan talebimiz aşı ile ilgili söylentilere kulak asmamaları. Burada önemli olan, gerçeği yansıtmayan söylentiler ve beyanlar değil, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ve hekimlerin yapacağı açıklamalardır. Aşılar virüslerle mücadelede en etkili yöntemdir. Özlediğimiz özgür ve güzel günlerimize dönmek için en önemli yöntemlerin başında aşı gelmektedir. Önerimiz aşılar geldiğinde halkımızın gerekli hassasiyeti gösterip aşılarını yaptırmalarıdır” diye konuştu.