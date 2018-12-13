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13 Aralık 2018 Perşembe
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    • “Aile Hekiminizi erken tanıyın”

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, hastalıkların erken teşhis ve tanısı için vatandaşların aile hekimlerini yılda en az bir defa ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

    13 Aralık 2018 Perşembe 13:07
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    “Aile Hekiminizi erken tanıyın”

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağlığın korunması, erken teşhis ve tanı için yılda en az bir defa aile hekiminin ziyaret edilmesi gerektiği belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Aile Sağlığı Merkezlerinde verilen hizmetler, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, gebe ve lohusa rutin muayene ve takibi, bebek ve çocuk rutin muayene ve takibi, aşılama ve bağışıklama hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik tarama ve takipler, obezite takibi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip ve tedavisi, üreme sağlığı hizmetleri, her türlü sağlık sorunu için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri. teşhis ve tedavi hizmetleri kapsamında; yaşa özel muayene, laboratuvar hizmetleri ve teşhis - tedavi hizmetleridir.”

    “AİLE HEKİMİNİZİ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?”

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca vatandaşların aile hekimlerini nasıl öğrenebileceğine de değinerek açıklamasında şunları belirtti: “E-devlet ve e- nabız üzerinden elektronik ortamda, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinden öğrenebilirsiniz. Aile Hekimi Değişikliği; hizmet almak istediğiniz aile hekiminin bulunduğu ilçedeki İlçe Sağlık Müdürlüğüne veya Toplum Sağlığı Merkezine veya bulunduğunuz İldeki İl Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvurarak ‘www.turkiye.gov.tr’ internet adresinden veya mevcut aile hekiminizin yardımı ile oluşturacağınız şifrenizle e-nabız uygulamasını kullanarak elektronik ortamda aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. İkametiniz değiştiğinde Sağlık Bakanlığı tarafından sistem üzerinde otomatik olarak aile hekiminiz değiştirilmez. Eğer eski adresinize yakın başka bir adrese taşınmış iseniz mevcut aile hekiminizden hizmet almaya devam edebilirsiniz. Adresinize en yakın Aile Sağlığı Merkezinden bir aile hekimine kayıt olmanız sağlık hizmetine erişiminizi kolaylaştıracaktır. Yaz tatili, seyahat vb. nedenler ile başka bir şehre kısa süreliğine gittiğinizde sağlık hizmeti ihtiyacınız olursa ‘misafir hasta’ uygulaması kapsamında herhangi bir aile hekiminden sağlık hizmeti alabilirsiniz.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğü, Hastalıkların

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