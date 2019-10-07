Aile içi etil alkol çetesi

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi’nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler, baba ve 2 oğluna ait olan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 adet kullanıma hazır şişe kapağı, 1 adet fermente ısısını sabitlemek için düzenek kurulmuş market tipi meşrubat dolabı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile G.D. (36) gözaltına alındı.