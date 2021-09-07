Ailelere 33 Makine Hibe Edildi

Haber: Yasin Bilgi

Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, proje uygulamasında mutlu sona ulaşıldı. Uygulama rehberinin yapılan toplantılar ve medya aracılığı ile tanıtımları ile başlayan süreç, projelerin değerlendirilmesi, programlanması, ihale ve hibe sözleşmelerinin imzalanmasını müteakiben satın alma ve makinelerin yerlerinde kontrolü ve ödemelerin yapılması ile noktalandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri konu hakkında, “Küçük aile işletmelerimize %50 hibeli yaklaşık 1,37 Milyon TL tutarlı; Balya makinesi, Silaj Makinesi, Yem karma ve dağıtma makineleri olmak üzere (35 makine) 30 proje hibe sözleşmelerini imzalamış ve üreticilerimiz makine ekipmanlarını teslim alarak projelerini tamamladılar. İlimizde hibe almaya hak kazanan 30 adet kırsal ekonomik alt yapı (küçük aile işletmelerinin desteklenmesi) projemiz; 3 adedi Gerede, 6 adedi Merkez, 2 adedi Göynük,16 adedi Mudurnu, 1 adedi Kıbrıscık ve 2 adedi Seben ilçemizde uygulanıyor. Bakanlığımız İlimiz genelinde 2.742.714 TL olan proje bütçesine hibeye esas proje tutarı için %50 hibe olarak 1.371.357 TL Kırsal ekonomik alt yapı (küçük aile işletmeleri) projesine destek sağlamıştır. Böylece tarımsal altyapımız modernize edilerek enerji, iş gücü, karlılık, verim üzerinde pozitif katkı sağlanıyor. Bakanlığımızın bu destekleri ile emek yoğunluğundan teknoloji yoğunluğuna doğru yönelimi aşikârdır” ifadelerine yer verdi.