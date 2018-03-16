HABER:Ceylan Beykoz

AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Coşkun tarafından verilen seminerde, velilere ve öğrencilere teknolojinin zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.Seminere Bolu Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in eşi Havva Cengiz, Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ndan Remzi Kocaman, Mustafa Namdar ve Hatice Albayrak da izleyici olarak katıldılar.

PROJEDE 7. DURAK

Seminer öncesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına açılış konuşmasını yapan Remzi Kocaman, katılımcılara Kent Konseyi’nin görevleri hakkında bilgi vererek, “Bilgisayarla Değil, Ailenle Konuş” projesinde amaçlarının “teknolojik araçların kullanımındaki artışla oluşan sanal ortamın aile sıcaklığının önüne geçmemesi olduğunu” belirtti. Bu kapsamda talepte bulunan okullarda seminer düzenlediklerini söyleyen Remzi Kocaman,13 okulda eğitim planladıklarını ve bunlardan yedincisi için İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunduklarını ifade etti.

AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili ve Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Hamit Coşkun tarafından verilen seminerdeyse “çocukları internet ve sosyal medya kullanımına yönelten etkenler, internet bağımlılığı, etkileri ve kurtulma yolları, gençlerde beslenme, sınav kaygısıyla başa çıkma, eğitimde anne-babanın rolü, ergen-aile çatışması” gibi günümüz gençlerinin ve ailelerinin en çok dikkatini çeken hususlara değinildi.

Seminer bitiminde konuşan İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Kaya son derece verimli geçen seminer için Prof. Dr. Hamit Coşkun’a ve Kent Konseyi’ne; katılımları için Bolu Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in eşi Havva Cengiz’e teşekkür etti. Bu tür etkinlikleri okullarında sıkça yapmak istediklerini vurgulayan Emine Kaya, bu çalışmaların velilere ve öğrencilere sağladığı katkının önemine değindi.

Bolu Valisi Aydın Baruş’un eşi Nagihan Baruş, etkinlik sonrasında İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni gezerek, okul hakkında Okul Müdürü Emine Kaya ile okul idareci ve öğretmenlerinden bilgi aldı. Öğrencilerle de sohbet eden Nagihan Baruş, duyduğu mutluluğu ifade ederek okuldan ayrıldı.