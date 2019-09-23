Aileleri ile birlikte buluştular

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yaptıkları buluşma etkinlikleri ile bir aile olduklarını gösteren Köroğlu Garage 14 grubu, yeni bir etkinlikle hafta sonunu keyifli geçirdi. Sosyal medyada örgütlenen otomobil tutkunu Köroğlu Garage 14 grubu hafta sonu aileleri ile birlikte tanışma ve kaynaşma etkinliği düzenlediler. Daha önce sadece araç sahiplerinin buluştuğu platform ilk defa organizasyonda ailelerine de yer verdi. Onlarca araç sahibinin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte; Türkiye’de ilk defa böyle bir organizasyon yapıldığını belirten üyeler çay bahçesinde bir araya gelerek hem eğlendiler hem sohbet ettiler.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019, 11:34