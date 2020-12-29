



Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesine bağlı Koçumlar köyü Güldallar Mahallesi'nde Yusuf Çetintaş'a ait iki katlı evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Çok sayıda itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle evde bulunan 73 yaşındaki Yusuf Çetintaş hayatını kaybetti. Olayı yakından takip eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, sabah saatlerinden yangının meydana geldiği köyü ziyaret etti. Yangın mahallinden incelemelerde bulunan Başkan Allar, acılı aileye taziyelerini iletti. Köy muhtarından bilgi alan Allar, maddi manevi yanında olduklarını bildirdi.

“AİLEMİZİN YANINDAYIZ”

Allar yaptığı açıklamada, “İlçemiz Koçumlar Köyü Kıncallar Mahallesinde dün gece meydana gelen yangın nedeniyle; AK Parti İlçe Başkanımız İsmail Çetin ile birlikte yangından etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun ve taziye ziyaretinde bulunduk. Yusuf Amcamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Devletimizin ve Belediyemizin maddi, manevi tüm imkanları ile ailemizin yanındayız. Rabbim tüm afetlerden ilçemizi ve ülkemizi korusun” dedi.