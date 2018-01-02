Haber: Semih Baykal

Bolu’dan içinde 2 ve 4 yaşlarında çocuklarının da bulunduğu 16 plakalı aracıyla İstanbul İstikametine gitmekte olan E.Ö adlı şahıs ile karı F.Ö, TEM Otoyolunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, Sezar köpeğiyle birlikte otomobilde yaptıkları aramada muhtelif yerlere gizlenmiş şekilde 15 Kilo 350 gram toz esrar geçirdi. Ekipler, E.Ö ve F.Ö.’yü gözaltına alarak Emniyete götürdü. E.Ö ve F.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 2 ve 4 yaşındaki çocuklardan biri annesinin kucağında diğeri de kadın polisin elini tutarak getirildi.