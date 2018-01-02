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02 Ocak 2018 Salı
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    • Ailesiyle uyuşturucu kaçırırken yakalandı

    Bolu TEM otoyolunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ailesiyle İstanbul İstikametine giden bir otomobilde 15 Kilo 396 gram toz esrar yakaladı.

    02 Ocak 2018 Salı 13:52
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    Ailesiyle uyuşturucu kaçırırken yakalandı

    Haber: Semih Baykal

    Bolu’dan içinde 2 ve 4 yaşlarında çocuklarının da bulunduğu 16 plakalı aracıyla İstanbul İstikametine gitmekte olan E.Ö adlı şahıs ile karı F.Ö, TEM Otoyolunda Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, Sezar köpeğiyle birlikte otomobilde yaptıkları aramada muhtelif yerlere gizlenmiş şekilde 15 Kilo 350 gram toz esrar geçirdi. Ekipler, E.Ö ve F.Ö.’yü gözaltına alarak Emniyete götürdü. E.Ö ve F.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 2 ve 4 yaşındaki çocuklardan biri annesinin kucağında diğeri de kadın polisin elini tutarak getirildi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, TEM, Otoyolunda, İl, Emniyet

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