Aizonai Antik Kenti'ni gezdiler

Kütahya'da 04-07 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2'inci Kütahya Sanat Festivali kapsamında planlanan ziyaret dün gerçekleşti. Kültür ve Sanat festival kapsamında Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti'ni gezmeye giden Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri antik kente hayran kaldı. Festival kapsamında ilimizle birlikte beş ilden beş okul Kütahya'da misafir oldu. Afyon, Aydın, Bolu, Uşak ve Denizli Güzel Sanatlar Liselerinden gelen Resim ve Müzik Bölüm Öğrencileri, aynı şekilde öğretmenler ve okul müdürleri 4 gün boyunca Kütahya'da sanatsal etkinliklere katıldı. Festivalin ilk günü ve ilk ayağı olan Aizonai Antik Kent gezisi dün yapıldı. Festival kapsamında yapılan etkinlikler, koro ve orkestra repertuvarları ile resim bölümünün sergi, canlı performans ve duvar resmi çalışmaları katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Festivale katılan öğrenciler, “Bu festival ile okullara destek olan yerel yönetimlere ve gezi boyunca bizimle olan Rehber Hüseyin Karaaslan'a teşekkür ediyoruz. Gelen ekipler hepsi de çok mutlu ve bölgeyi beğenerek ayrılıyor geziden. Öğrenciler için çok faydalı bir etkinlik'' ifadelerini kullandı.