AK Başkanlardan Ankara çıkarması

Haber: N. Halid Altundal

AK Partili Belediye Başkanları, Ankara’ya çıkarma yaptı. Bolu Milletvekilleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden başkanlar ilçe ve beldelere destek aldılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan ile AK Parti İl Başkan Vekili Cemil Akay ve Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak katıldı.

Bakan Kurum ile gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Milletvekili Arzu Aydın, “‪Milletvekili arkadaşım Fehmi Küpçü, İl Başkanvekilimiz, Merkez İlçe Başkanımız, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarımızla beraber Çevre Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum'u ziyaret ettik. İlçelerimize ve beldelerimize müjdelerimiz var! ” ifadelerini kullandı.

Aydın’ın açıklaması sonrası gözler ilçe ve beldelerle ilgili gelişmelere çevrildi. Bakan Kurum’la yapılan görüşme sonrası toplantıya katılan belediye başkanlarınca önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılarak alınan desteklere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.