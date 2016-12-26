Son olarak Karacasu Belediyesini ziyaret eden gençler, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Ak Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ve arkadaşları, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Belde Başkanı Mehmet Aksoy ve Fatih Mahallesi Muhtarı Fatih Bektaş ile bir araya gelerek uzun uzadıya muhabbet ettiler.

Belde sorunları ve Gençlik Kolları faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarette, gençlere en çok önem veren partinin Ak Parti olduğunu dile getiren ve gençler olarak her zaman Bolu ve ülkemizin geleceği için ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını ifade eden Başkan Sönmezel, “Ülkemiz için olduğu gibi Bolu’muz için de birlik ve beraberliğimiz, toplumumuzun faydasına olacaktır. Birlikteliğin oluşması ve sürdürülebilmesi için tüm ilçe ve beldelerimizi ziyaret ederek hal hatır soruyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençlerimizin her zaman yanında olduklarının ve bundan sonra da olacaklarının sözünü verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)