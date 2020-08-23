AK Gençlik Batı Karadeniz Birincisi

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Seferberliği’ çağrısı sonrası üyelik çalışmalarına ağırlık veren AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Merkez ilçe dahil 9 ilçede 350 yeni genç üye yaparak Batı Karadeniz birincisi oldu. Alınan başarı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısını karşılıksız bırakmadıklarını ve seferberlik ilan ettiklerini belirten İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere İlimiz Bolu son yıllarda göç alan, nüfusu artan iller arasında yer aldı. Bizlerde bu durumdan istifade ederek Bolu AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatı olarak genç üye çalışmalarımıza İlimiz merkez İlçe dahil 9 İlçesinde tüm hızıyla devam ediyoruz” dedi.

“GENÇ KARDEŞLERİMİZİ ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Ağustos ayında ilimizde AK Partiye toplamda 350 genç üye kazandırdıklarını söyleyen Kocadağ açıklamasında ayrıca, “Ağustos ayının üye hedefi yüzdelik dilimine göre Bölge 1.’si olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda İlimizde yaşayan gençlerin AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güveni ve inançları tam olduğunu gösteriyor. Gençlere değer veren, siyasette gençlere yer ve imkan sunan, şuurlu gençliğin yetişmesi için öncülük eden, Bu ülkenin faydasına olacak her çalışma da elini taşın altına koyan AK Partimizin İl Gençlik Kolları teşkilatına genç kardeşlerimizi üye olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.