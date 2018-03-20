Haber: BMA

Bolu Merkez ve ilçelerinden AK Parti Gençlik Kollarına üye 400 genç Çanakkale'de düzenlenen anma programına katılarak, şehitleri de andılar. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ; "AK Gençlik Reis'inin yanında" diyerek yola çıktığımız bu kutlu davada, AK Parti Bolu Gençlik Kolları olarak 400 arkadaşımızla birlikte Çanakkale'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına katıldık. Program sonrası da arkadaşlarımızla birlikte Çanakkale destanının yazdığı cepheleri gezerek, şehitliklerimizi de ziyaret ederek onları bir kere daha rahmet ve şükranla andık. Bu vesileyle bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.