banner133

banner130

banner101

20 Mart 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • AK Gençlik Çanakkale'ye akın etti

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına, Bolu AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı ve üyeleri adeta akın etti.

    20 Mart 2018 Salı 09:13
    Bu haber 66 kez okundu
    AK Gençlik Çanakkale'ye akın etti

    Haber: BMA

    Bolu Merkez ve ilçelerinden AK Parti Gençlik Kollarına üye 400 genç Çanakkale'de düzenlenen anma programına katılarak, şehitleri de andılar. Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ; "AK Gençlik Reis'inin yanında" diyerek yola çıktığımız bu kutlu davada, AK Parti Bolu Gençlik Kolları olarak 400 arkadaşımızla birlikte Çanakkale'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına katıldık. Program sonrası da arkadaşlarımızla birlikte Çanakkale destanının yazdığı cepheleri gezerek, şehitliklerimizi de ziyaret ederek onları bir kere daha rahmet ve şükranla andık. Bu vesileyle bir kere daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Genel, Başkanı, Cumhurbaşkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HATIRLAMAK
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Acıdı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “İlk Ders”Mahir Ünal’dan…
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İLLA BİR SEBEP Mİ LAZIM?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNCELLENİYORUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ AMASYA’DA BULUŞTU
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124