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1. Bölgede yer alan 14 ilin gençlik kolları başkanlarının ve yardımcılarının, ilçe gençlik kolları başkanlarının yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın da katıldığı İstişare Toplantısında ana başlık 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Referandum olarak öne çıktı.

Toplantıda AK Parti Bolu İl Teşkilatını; AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel'in yanı sıra İl Gençlik Kolları Yürütme Kurulu Üyeleri ile ilçe gençlik kolları başkanları temsil etti.