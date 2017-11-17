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17 Kasım 2017 Cuma
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    • AK Gençlik kongrelerini tamamladı

    Ak Parti’de kongre süreci başlamasıyla beraber ana kademelerdeki kongreler sonrası Gençlik Kolları’nda da kongre süreci tamamlandı. 8 ilçenin de kongrelerini gerçekleştiren Ak Parti Gençlik Kolları Bolu İl Başkanlığı çalışmalarına devam ediyor.

    17 Kasım 2017 Cuma 10:12
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    AK Gençlik kongrelerini tamamladı

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Kongrelerin tamamlanmasıyla beraber kongre süreci hakkında bilgi veren Ak Parti Gençlik Kolları Bolu İl Başkanı Taha Furkan Sönmezel yaptığı açıklamada; “Öncelikle bizlere değer veren bir Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız olduğu için çok mutluyuz. Malumunuz seçilme yaşının 18’e inmesiyle beraber gençlik kollarımıza ciddi bir teveccüh ve katılım oldu. Bu yoğunluğu bizler de ilçe gençlik kolları kongrelerimizi yaparken hissettik. Kongrelerimiz bir bayram içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde geçmiş oldu. Yeniçağa’da Fatih Aydemir, Mudurnu’da Yücel Eryılmaz, Göynük’te Ergün Demir başkanlarımızla yeni dönemde de devam kararı aldık, Gerede’de Yunus Demirses, Mengen’de Yunus Emre Seçkin, Dörtdivan’da Burak Yavuz, Kıbrıscık’ta Hüseyin Aymaz ve Seben’de Engin Sarıböcek kardeşlerimize görevi emanet ettik. Bu zamana kadar görev yapan gençlik kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine de buradan tekrar teşekkür ediyor, yeni seçilen gençlik kolları başkanlarımıza ve yönetimlerine de başarılar diliyorum” dedi. 

    Açıklamasının devamında ise Sönmezel; "Kongre süreçlerini kaçıran, ben de bu davada yer almak istiyorum diyen tüm gençliği parti binamıza bekliyoruz. Siyasete ilgi duyan tüm gençlerimiz için gençlik kollarımız bir mihenk taşı niteliğinde, buradan elde edilecek tecrübelerle yeni nesli eser olarak imar edecek bilgi birikimini gerçekleştirmek için yer almalarını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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