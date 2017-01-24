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24 Ocak 2017 Salı
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    • AK Gençlik referanduma hazır

    Anayasa Değişikliğinin oylanacağı Referandum öncesi çalışmalarına hız veren AK Parti İl Gençlik Kolları; Merkez İlçe, Seben, Mudurnu ve Göynük'te sandık görevlilerini tamamladı. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel; " Merkez İlçe, Seben, Mudurnu ve Göynük'teki sandık başkanlarımızın tamamıyla görüştük. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın mektubunu kendilerine ilettik. Ulaşmadık genç bırakmayacağız. AK Gençlik referanduma hazır" dedi.

    24 Ocak 2017 Salı 16:18
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    AK Gençlik referanduma hazır

    Basın Bülteni

    AK Parti İl Gençlik Kolları siyasi faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bir yandan şehrin belirli noktalarında üye kayıt stantları açarak, yeni üye kayıt çalışmalarını sürdüren AK Pati İl Gençlik Kolları bir yandan da sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki faaliyetlerine devam ediyor.

    Nisan ayında yapılacak olan Referandum öncesi sandık görevlileri noktasında da hummalı bir çalışma içerisinde olan Bolu AK Gençlik, seçim günü sandıklarda görev alacak teşkilat mensuplarının görevlendirmesini de hemen hemen tamamlamış bulunuyor.

    Merkez İlçe'de bu konu ile ilgili olarak sandık başkan ve sandık görevlileri çalışmasını bitirmek üzere olan AK Pati İl Gençlik Kolları, hafta sonu da ilçelerde çalışmalarını sürdürdü.

    Mudurnu, Göynük ve Seben'de hafta sonu sandık başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyleyen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, ilçe ilçe gezerek referandum öncesi tüm hazırlıkları bitirdiklerini belirtti.

    Sönmezel; "Gece gündüz demeden Bolu AK Gençlik olarak çalışmalarını sürdürmekteyiz. Referandum öncesi de sandık görevlileri ve sandık başkanlarımızın oluşumlarını tamamladık. Bu amaçla hafta sonu MKYK Üyemiz Sayın Dicle Gülen Öner Deligöz'ün de katılımıyla; Seben, Mudurnu ve Göynük'teki sandık başkanlarımızın tamamıyla görüştük. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın mektubunu kendilerine ilettik. Ulaşmadık genç bırakmayacağız. AK Gençlik referanduma hazır" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Anayasa, Değişikliğinin, Oylanacağı, Referandum, öncesi

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