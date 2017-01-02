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02 Ocak 2017 Pazartesi
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    • AK Gençlik Yılbaşında da çalıştı

    AK Parti Gençlik Kolları farkını yine göstererek, yeni yılı yaşıtlarının aksine siyasi çalışma yaparak karşıladı. Gençlik Kolları İlçe Başkanları ve Merkez Mahalle Başkanları ile 2016 yılının son akşamı olan 31 Aralık gecesi toplantı yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel; "İlçe Başkanlarım ve Mahalle Başkanlarımla 2016 yılının son akşamı geride bıraktığımız bir yıllık çalışmalarımızı ve 2017 yılı yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Bu büyük davada sorumluluk sahibi olan bizlerin, bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok" dedi.

    02 Ocak 2017 Pazartesi 10:10
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    AK Gençlik Yılbaşında da çalıştı

    HABER: S. Özge YÜCEL

    AK Parti Bolu Gençlik Kolları Üyeleri, yaşıtlarının yeni yılı farklı şekillerde karşıladığı 31 Aralık gecesi, farkını yine ortaya koydu. Aileleriyle ya da yaşıtları ile bir araya gelerek yeni yılı karşılamak yerine 2016 yılının muhasebesini 31 Aralık akşamı yaptılar.

    İlçe Gençlik Kolları Başkanları ve Merkez Mahalle Başkanları ile 31 Aralık akşamı ayrı ayrı toplantı yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, kurmayları ile 2016 yılında yaptıkları faaliyetleri değerlendirirken, 2017 yılı için de yol haritası oluşturdular.

    Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel; "2016 yılı içerinde Gençlik Kolları olarak yoğun bir çalışma temposu içindeydik. Aralık ayının son haftalarında ise şehrimizin değişik noktalarında bir yandan açtığımız üye kayıt stantlarıyla üye çalışmaları yaparken, diğer yandan da Halep'e yardım tırı için gece gündüz çalıştık. İlçe Başkanlarım ve Mahalle Başkanlarımla 2016 yılının son akşamı da geride bıraktığımız bir yıllık çalışmalarımızı ve 2017 yılı yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Bu büyük davada sorumluluk sahibi olan bizlerin, bir anımızı bile boşa geçirmeye hakkımız yok" dedi.

     

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Gençlik, Kolları, Farkını

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