AK Gençlikte Görev Değişikliği

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti İl Gençlik Kolları'nda görev değişimleri yaşandı. AK Parti İl Gençlik Kolları'nda yapılan istişareler sonucunda İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı görevine Ufuk Karadağ getirildi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ konu ile alakalı olarak yaptığı açıklamada, “Ak Parti Gençlik Kollarında, bu davada Teşkilatçı olmak, teşkilatçılığı bilmek, benimsemek, teşkilatın başkanı olmak zor iştir. Genel merkezimizin tensipleriyle Teşkilatımızın yürütme kurulunun mihenk taşlarından olan İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı görevine Ufuk Karadağ arkadaşımız getirilmiştir. Ufuk Karadağ başkanımıza teşkilatımız adına yapacağı çalışmalarda muvaffakiyetler diliyorum. Allah Ufuk başkanımızı mahcup etmesin, Allah (c.c) yâr ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.