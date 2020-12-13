AK GENÇLİK‘TE KONGRELER TAMAMLANDI

Haber:Erdal Tanrıverdi

AK Parti Bolu Gençlik Kolları 6. Olağan İlçe Kongreleri tamamlandı. Kongreler sonucu bazı ilçe başkanları değişirken mevcut ilçe başkanları ise güven tazeledi. Pandemi nedeniyle yapılamayan Gerede ve Seben ilçelerine ise AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları tarafından başkanı ataması yapıldı.

4 İLÇEDE BAŞKANLAR DEĞİŞTİ

Yapılan kongreler sonrası Dörtdivan, Mudurnu ve Göynük'te başkan değişikliğine gidildi. Pandemi nedeniyle kongre yapılamayan Seben'e ise Genel Merkez tarafından atama yapıldı.

AK Parti Dörtdivan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na İbrahim Bulut'tan görevi devralan Engin Karakoç getirildi.

AK Parti Mudurnu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Erkan Zengin'den görevi devralan Mert Tan getirildi.

AK Parti Göynük İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Şafak Kapankaya'dan görevi devralan İsmail Demirdaş getirildi.

Emrullah Sarıböcek'in başkanlık yaptığı AK Parti Seben İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na ise AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları tarafından Emrullah Emre Erten atandı.

4 İLÇEDE MEVCUT BAŞKANLAR GÜVEN TAZELEDİ

Kıbrıscık'ta Hüseyin Aymaz, Yeniçağa'da Fatih Aydemir, Mengen'de Harun Eroğlu ve Gerede'de Yunus Demirses yeniden güven tazeledi. Bu isimler arasında sadece Yunus Demirses, pandemi nedeniyle yapılamayan Gerede Kongresi sonrası Genel Merkez tarafından yeniden atandı.

BAŞKAN KOCADAĞ KONGRELERİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Bolu İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, tamamlanan kongreler sonrası bir değerlendirme yaparak, "Yaşadığımız hassas süreç nedeniyle kongrelerimizi tüm kurallara riayet edecek şekilde gerçekleştirdik. Pandemi ile birlikte gelen yasaklar nedeniyle sadece Gerede'de ve Seben'de kongre yapamadık. Bu ilçelerimize atamalar Genel Merkezimiz tarafından yapıldı. Kongreler sonrası artık daha da güçlendik. Güçlü kadromuz ile "Yola devam" diyoruz. Güzel Bolu'muzu 2023 Türkiye'sinde çok farklı noktalara taşıyacağız. Bugüne kadar yapılan yatırımların yanı sıra bundan sonra da belediyelerimizden, beldelerimizden ve köylerimizden gelecek tüm projelerin arkasında olacağız. 6. Olağan Kongrelerimizin partimize, ilçelerimize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bugüne kadar layıkıyla görevi yerine getiren ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Görev alacak ve görevine devam edecek olan başkanlarımıza ve yönetimlerine şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Kocadağ, açıklamasının devamında şöyle dedi: "Kongrelerimizde bizlere desteğini esirgemeyen İl Başkanımız Sayın Nurettin Doğanay'a, AK Parti Bolu Milletvekillerimiz Sayın Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü'ye, Merkez İlçe Başkanımız Sayın Kazım Konak'a, Kadın Kolları Başkanımız Sayın Hicran Çağalı'ya, tüm ana kademe ilçe başkanlarımıza, yine kongrelere destek veren tüm büyüklerime sonsuz teşekkür ediyorum.”