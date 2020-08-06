AK Gençlik’ten 100 aileye yardım

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu Gençlik Kolları, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. AK Gençlik üyeleri kurban kesemeyen ailelere bayram süresince kurban eti dağıttı. Çalışmaya bayramın ilk gününden itibaren başlayan Gençlik Kolları üyeleri bayram boyunca 100 aileye kurban eti dağıtımında bulundu. AK Gençlik ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmenin sevincini yaşadıklarını belirttiler.

“HER ZAMAN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Kurban eti dağıtım işlemlerini yerinde takip eden Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, Bolu halkının Kurban Bayramı’nı tebrik ettiğini söyleyerek, “AK Parti olarak senelerdir ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sosyal anlayışın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın ne derece önemli olduğunu bilen bir anlayış içerisinde her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 13:29