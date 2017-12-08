Haber: Gönül Olutürk

Göynük Belediyesi Düğün Salonunda yapılan Kongreye; AK Parti İl Başkan Vekili ve İl Teşkilat Başkanı Mazhar Bozoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Parti mensupları ve Göynüklü AK Kadınlar katıldı. Yoğun kar yağışına rağmen gerçekleşen kongreye tek aday olarak giden mevcut Göynük Kadın Kolları Başkanı Fatma Demiröz, yaptığı açılış konuşmasında; "Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek, AK Parti hizmetlerini kalıcı hale getirecek ve hizmetlerin üzerine hizmetler katacak bir seçimin arifesinde olduğumuzun bilincindeyiz. İnşAllah bu devir aldığımız bayrağı daha yükseklere taşıyarak, yine yeniden tarih yazacağız. Çıkmış olduğumuz büyük Türkiye yolunda, 2023 hedefleri doğrultusunda, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, durmadan, dinlenmeden, yorulmak nedir bilmeden çalışacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Önlerinde Göynük Teşkilatları olarak 3 ciddi sınav olduğunu belirten AK Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz hedeflerinin, Göynük için zirve noktası olan referandumda alınan %78'lik oy oranının üzerine çıkmak olduğunu söyledi.

“YANINDA OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

2019 yılında yapılacak olan seçimlerin önemine dikkat çeken Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek; "Sen ben kavgasını bir kenara bırakarak, AK Parti Teşkilatları olarak safları daha da sıklaştırmamız gerektiğine inanıyorum. Ben Belediye Başkanı olarak, Belediye Meclisi Üyelerimizle birlikte, Teşkilatımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

“BAŞARININ ÜZERİNE BAŞARI KATILACAĞINA İNANCIM TAMDIR”

Göynük'ün maneviyatıyla, Teşkilatıyla özel bir yere sahip olduğunu söyleyen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın da kongrede yaptığı konuşmada; "Rabbim Göynük'te Fatma Demiröz Başkanıma ve ekibine kolaylıklar ihsan eylesin. Kadın Kollarımız; İlçe Başkanımızla ve Belediye Başkanımızla uyum içerisinde çalıştıkları takdirde Göynük'te var olan başarının üzerine başarı katılacağına inancım tamdır" dedi.

“ONLARIN OMUZLARINDA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEKTİR”

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın yoğun programı nedeniyle kongreye katılamadığını ve kendisinin vekaleten Göynüklülere selamlarını getirdiğini belirterek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mazhar Bozoğlu ise yaptığı konuşmada; "Kadın Kollarımız, AK Parti'nin ana parçasıdır. Bizler bunun bilincinde olan Teşkilatlarız. Ve bu dava AK Kadınlarımızın emekleri, gayretleriyle nasıl ki bugünlere geldiyse bundan sonra da onların omuzlarında yükselmeye devam edecektir" diye konuştu.