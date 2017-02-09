Haber: BMA

Bursa’da düzenlenen 1. Bölge Eğitim Toplantısına Arzu Aydın başkanlığındaki AK Parti Bolu İl Kadın Kolları ekibi, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanları ve İl Yürütme Kurulu Üyeleri de tam kadro katılıyor.

Eğitim kampının AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca organize edildiğini belirten AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın kampın amacının; referandum süreci öncesinde, AK Parti'nin tüm il ve ilçe kadın kolları teşkilatlarının, anayasa, referandum, motivasyon, teşkilat yapısı ve 15 Temmuz gündemli teşkilat içi eğitim olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren kadınların önemli işlere imza attığına işaret eden Aydın; "Biz hepimiz lider kadınlarız. Çünkü tarih yazıyoruz. Tarihi okuyanlardan değil, tarihi yazanlardan olmaya karar vermiş lider kadınlardan olmaya karar verdik. Bir gün arkamıza dönüp baktığımızda biz şunu diyebileceğiz; 'Ne günlerdi o günler, biz o günlerde bu kutlu davanın bir parçası olduk.' Biz evlatlarımıza ve torunlarımıza bunları anlatacağız. Referandum AK Parti iktidarı için değil, Türk demokrasi tarihi için bir milat olacak. Allah’a binlerce şükür olsun ki bizlere de bu sürecin parçası olmayı nasip etti. Önümüzde çok önemli bir dönem var. 2023 hedeflerine ulaşmak için bu süreci başarılı bir şekilde geçirecek, her zaman olduğu gibi millete hizmet aşkı bizim şiarımız olacaktır" dedi.