AK Kadınlardan İdlib’e yardım

Haber: N. Halid Altundal

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının İdlib için başlattığı “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” kampanyası kapsamında Bolulu Hayırseverlerden yardım malzemeleri toplanmaya devam ediyor. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı da battaniye, un, çocuk maması ve kıyafet gibi yaşam malzemelerinden oluşan yardım kolilerini Kızılay’a teslim etti.

Zalim Esad’ın zulmünden kaçan binlerce insanın evinden, yurdundan edildiğini ifade eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı yaptığı açıklamada; “Onların, bu kış ortamında, şartların ağırlaştığı bu ortamda yardıma ihtiyaçları var. Türk milleti bu konuda kadirşinastır, yardım severdir. Dünyanın neresinde olursa olsun, dinine, cinsiyetine bakmadan oralara yardım gönderen bir milletiz. Biz elimizden gelen gayreti gösterip, oralara yardımlar göndereceğiz. Yardımın küçüğü, büyüğü olmaz. Türk milleti, bugün için dünyada mağdurların ve mazlumların yanında olan bir millettir. Yardım konusunda da ilk sırada yer almaktadır. Anadolu öncelerden beri hep sığınak haline geldi, 1. Dünya Savaşı’nda ve daha önceki savaşlarda, sıkışan, daralan insanların yurdu konumundadır. Bunu bugün tenkit edenler var ama bizim mayamızda, toprağımızda genlerimizde var. Bunu yok saymak mümkün değildir. Bu günler de kalıcı değildir, ama böyle günlerde mazlumun, mağdurun yanında olmak Türk milletinin ayrılmaz bir vasfı durumundadır” ifadelerini kullandı.