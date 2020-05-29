Ak Masa ile sorunlar çözüme kavuşuyor

Haber: BMA

Vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından 2014 yılında kurulan “Ak Masa” talep, şikayet ve önerileri dinleyerek ivedi şekilde çözüme kavuşturuyor. Küresel salgın koronavirüs dolayısıyla yaklaşık 2 aydır tüm işlemler Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Ak Masa üzerinden sorunsuz ve olumlu bir şekilde gerçekleştiriliyor. İş-Kur Hizmet Noktası olarak da hizmet veren Ak Masa; Geredeli vatandaşların il merkezine gitmesine gerek kalmadan aylık 100’e yakın İş-Kur işlemi gerçekleştiriyor.