AK Parti 7/24 çalışıyor

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Teşkilatı, Milletvekilleri ve İl Genel Meclisi üyeleri Cumartesi gününü çalışarak geçirdi. Programlara katılmak üzere AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Akca Mudurnu’yu ziyaret etti. AK Parti Heyeti burada ilk olarak İlçe Başkanlığını ziyaret ederek Mudurnu ve Taşkesti Teşkilatları mensupları ile toplantı yaptılar. Toplantıya Mudurnu İlçe Başkanı Hüseyin Yağın, Taşkesti Belde Başkanı İsmail Çakıroğlu, Taşkesti Belediye Başkanım Tahsin Özcan, İl Genel Meclisi Üyeleri Yusuf Mintaş ve Salih Şener, Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda Teşkilat Mensubu katıldı.

MUDURNULU ÇİFTÇİYE DESTEK

Teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti Heyeti, ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinlediler. Vatandaşlarla da bir araya gelen heyetin bir sonraki durağı ise zirai dondan zarar gören üreticilere yapılan tohum desteği programı oldu. Düzenlenen programda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in büyük destekleriyle Mudurnu'da zirai dondan zarar gören 210 çiftçiye sağlanılan 4 bin 200 kilogram silajlık mısır törenle dağıtıldı.

GÖYNÜKLÜ ÜRETİCİLER UNUTULMADI

AK Parti Heyetinin Mudurnu’dan sonraki durağı ise Göynük oldu. Göynük’teki çiftçiyi de unutmayan AK Parti, zirai dondan zarar gören üreticilere tohum desteğinde bulundu. Burada düzenlenen dağıtım törenine İl Başkanı Nurettin Doğanay, Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Akca, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Özkan, Teşkilat Mensupları ile vatandaşlar ve çiftçiler katıldı. Törende Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in destekleriyle zirai dondan etkilenen 160 çiftçiye 3 bin 200 kg silajlık mısır, 40 çiftçiye de bin 100 kg sırık fasulye tohumu dağıltıldı.