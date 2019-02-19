AK Parti adayları belli oldu

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi partiler Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi adaylarının listesini tamamlayarak YSK’ya teslim etti.

AK Parti adayları belli oldu

HABER: Aysun Beykoz

Günlerdir heyecanla ve merakla beklenen AK Parti Bolu teşkilatı belediye meclisi, kontenjan adayları ve il genel meclisi adaylarını belirleyerek Bolu halkıyla paylaştı. Listede 1’i kontenjan olmak üzere toplamda 4 MHP’li bulunuyor.

İŞTE BEKLENEN LİSTE:

BELEDİYE MECLİSİ ASİL LİSTE

  1. SEMİH DİMİCİOĞLU
  2. BÜLENT OTURAK
  3. UĞUR AKBAY
  4. HATİCE DİNÇ
  5. FATİH SİLİN-MHP
  6. ZAFER TURAN
  7. HACER ÇINAR
  8. İSMAİL YERLİKAYA
  9. BURAK BALABAN

10. HAKAN ÖZSOY

11. NECDET ÇAKIR-MHP

12. HÜSEYİN TÜRKMEN

13. KAMURAN AVCI

14. ŞAZİYE TURAN

15. RIFAT DİŞLİ

16. NURETTİN ULUTÜRK

17. SİNAN SEYMEN

18. İBRAHİM İPEK

19. FATİH BAYRAK

20. NİMET ALKAN

21. KENAN ALTUNDAĞ

22. MUSTAFA ÖZKAN

23. RAHMİ AKSOY-MHP

24. AYHAN EREN

25. VOLKAN ALBAYRAK

26. H. ERKAN ADIYAMAN

27. SELAMİ DERYA

  1. İSMAİL DEMİR

KONTENJAN

İBRAHİM DOĞAN-MHP

MUZAFFER ZENGİN

MUSTAFA CEM BOZKURT

İL GENEL MECLİSİ ASİL LİSTE

  1. MAZHAR BOZOĞLU
  2. ZEERİN YAVUZ AÇIKALIN
  3. YAŞAR YÜCEER
  4. BASRİ GÖKDEMİR
  5. SAMET KOCADAĞ
  6. REŞAT ATEŞ
Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 18:00
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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