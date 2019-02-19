AK Parti adayları belli oldu

HABER: Aysun Beykoz
Günlerdir heyecanla ve merakla beklenen AK Parti Bolu teşkilatı belediye meclisi, kontenjan adayları ve il genel meclisi adaylarını belirleyerek Bolu halkıyla paylaştı. Listede 1’i kontenjan olmak üzere toplamda 4 MHP’li bulunuyor.
İŞTE BEKLENEN LİSTE:
BELEDİYE MECLİSİ ASİL LİSTE
- SEMİH DİMİCİOĞLU
- BÜLENT OTURAK
- UĞUR AKBAY
- HATİCE DİNÇ
- FATİH SİLİN-MHP
- ZAFER TURAN
- HACER ÇINAR
- İSMAİL YERLİKAYA
- BURAK BALABAN
10. HAKAN ÖZSOY
11. NECDET ÇAKIR-MHP
12. HÜSEYİN TÜRKMEN
13. KAMURAN AVCI
14. ŞAZİYE TURAN
15. RIFAT DİŞLİ
16. NURETTİN ULUTÜRK
17. SİNAN SEYMEN
18. İBRAHİM İPEK
19. FATİH BAYRAK
20. NİMET ALKAN
21. KENAN ALTUNDAĞ
22. MUSTAFA ÖZKAN
23. RAHMİ AKSOY-MHP
24. AYHAN EREN
25. VOLKAN ALBAYRAK
26. H. ERKAN ADIYAMAN
27. SELAMİ DERYA
- İSMAİL DEMİR
KONTENJAN
İBRAHİM DOĞAN-MHP
MUZAFFER ZENGİN
MUSTAFA CEM BOZKURT
İL GENEL MECLİSİ ASİL LİSTE
- MAZHAR BOZOĞLU
- ZEERİN YAVUZ AÇIKALIN
- YAŞAR YÜCEER
- BASRİ GÖKDEMİR
- SAMET KOCADAĞ
- REŞAT ATEŞ