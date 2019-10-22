AK Parti  Bolu, 19 köyde vatandaşlarla buluştu

Haber: BMA

AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen köy toplantıları devam ediyor. Bugüne kadar 19 köyü ziyaret ederek Bolulularla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, İl Genel Meclisi üyeleri, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu dün akşam da Çobankaya Köyü’nde düzenlenen toplantıda Çobankaya, Yeşilçele, Gölcük, Mesçiçele, Tetemeçele, Bağışlar, Değirmenderesi, Banaz Köyü muhtarlarımız ve köy sakinleri ile bir araya geldiler.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Teşkilatlarına Halkla birlikte olun talimatı verdiğini ve bunun ardından hızlı bir şekilde koordine olan Merkez İlçe Başkanlığının organizasyonuyla köy köy dolaştıklarını belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Merkez ilçe Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

AK Parti’nin seçimden seçime değil sürekli olarak Halkın yanında olduğunu belirten Doğanay; “Önümüzde seçim yok ama Bizler AK Parti Ailesi olarak yine sizlerin yanındayız. Allah nasip ederse Bolu’muzun 112 köyünün 112’sini de dolaşarak, hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır. Bu 112 köyü dolaştıktan sonra hemşerilerimizin sıkıntılarını ve taleplerini de bir rapor haline getirerek, şahsım ve Milletvekillerimizle birlikte bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız. Çiftçisi kalkınmayan milletlerin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma şansı yoktur” dedi.

“AYAĞA KALKMAMIZI İSTEMİYORLAR”

AK Parti iktidarları öncesi Türkiye’de yaşananlar ve bugün itibariyle ülkenin geldiği aşamaları verdiği örneklerle anlatan Nurettin Doğanay; “Bugün itibariyle ülkedeki ve özellikle çiftçimizin tüm sorunlarının çözüldüğü, her şeyin güllük gülistanlık olduğu iddiasında değiliz. Ben köylü çocuğuyum ve sizlerin çektiği sıkıntıları bildiğim kadar nereden nereye de geldiğimizi çok iyi bilmekteyim. Ama çok uzun zaman önce değil; bizlerin ve büyüklerimizin çok iyi bildiği, patos yapmak için o mazot kuyruklarını, tedavi olmak için hastane kuyruklarını, ilaç kuyruklarını, ameliyat sonrası verdiği bıçak paralarını da unutmadık. Biz bugünleri yaşadık. İşte bugünleri yaşayan bu aziz milletimiz Liderimize, Cumhurbaşkanımıza inandığı için 18 yıldır O’nun arkasında duruyor. Bakın bugün Suriye’de bir operasyon yapıyoruz. İngiliz’i, Amerika’nı, Fransız’ı, Arap’ı velhasıl herkes karşı. Fakat liderimizin dik ve dirayetli duruşu sonucunda bugün oraya girdik ve masada oyun kurucu olarak oturuyoruz. Dünyanın birçok ülkesi bizim ayağa kalkmamızı istemiyorlar” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZA DESTEK VERECEĞİZ”

Konuşmasının sonunda Ülke olarak güzel günlerin çok yakında olduğunu söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Ülke olarak kendimize olan özgüveni, yeniden kazanmalıyız. AK Parti iktidarı öncesi bunu kaybetmiştik ama AK Parti ile bu özgüven geri geldi. Sonra yapılanlar da ortada. Bugün ülkemizin geçtiği zorlu süreçlere bağlı olarak belki ufak tefek kırılganlıklar, moral bozuklukları yaşamış olabiliriz ama çok şükür ki tüm Dünya Halklarının gıptayla baktığı bir Lidere, Cumhurbaşkanına sahibiz. O’nun Türk Halkına vaadi neydi? Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dün bir köye Milletvekili geldiğinde girişte kurbanlar kesilir, törenler yapılırdı. Ama bakın bugün Milletvekilimiz, İl Genel Meclisi Başkanımız, İlçe Başkanımız velhasılı kelam AK Parti Ailesi olarak buradayız. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın Milletvekillerimize ve bizlere açık talimatı var. Gidin Halkımızı ziyaret edin, onları dinleyin diye. Şu bizim ayağa kalkmamızı istemeyenler Türkiye ile uğraşmayı bir bırakırsa, şöyle bir ayağa kalkarsak Türkiye’de her şey düzelecek. O’nun için sadece Türkiye’nin değil, dünya mazlumlarının yükünü omuzlarına yüklediğimiz Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vererek, O’na dua edeceğiz” şeklinde konuştu.