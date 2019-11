AK Parti Bolu Ailesi, Ankara’da toplandı

Haber: BMA

Ankara’da; Bolu’nun ormancılığının, hayvancılığının ve tarımının masaya yatırıldığı toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisinde yapılan toplantıya Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in yanı sıra; AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İlçe ve Belde Başkanları ve Bakanlık bürokratları katıldı. Toplantının açılışında bir açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e teşekkür ederek; “Bolu’muzda nereye giderseniz gidin ya ormanlarla, ya hayvancılık yapan ailelerle ya da tarım arazileriyle karşılaşmaktasınız. Bu yüzden de her anlamda Tarım ve Orman Bakanlığıyla Bolu arasında ciddi bir bağ var. Geçmiş dönemde İl Başkanlığı, Milletvekilliği ve de 3 dönem Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş değerli hemşerimiz, Teşkilatlarımızın ve Bolu Halkının içinden çıkmış Sayın Fatih Metin de Türkiye’nin en büyük Bakanlıklarından biri olan Tarım ve Orman Bakanlığında bu dönem Bakan Yardımcısı olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla görevlendirildi. Sayın Bakanımız Fatih Metin’in bu görevde olması Bolu için ve bizler için önemli olduğu kadar, geçmiş görevlerinde Bolumuza kazandırdıklarına bakarsanız, bir kazançtır. Bu faydayı da bugüne kadar kendisi bizlere Bolu’ya hizmet olarak her zaman gösterdi. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığının kapısı bizlere her zaman açık oldu. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

DOĞANAY: “AK PARTİ AİLESİNİN BİRLİĞİ VE DİRLİĞİ, HİZMET OLARAK YANSIYACAKTIR”

Toplantının katılımcıları ve gerçekleştiği yer olarak değerlendirildiğinde bir ilk olma özelliği de taşıdığına dikkat çeken Doğanay; “Merkez İlçe’nin yanı sıra İlçe ve Belde Teşkilatlarımız bir süredir köy ziyaretleri yaparak çiftçimizle, üreticimizle bir araya gelmektedirler. Onların sorunlarını ve Hükümetten beklentilerini not alıyoruz. İşte bu notları bir rapor haline getirdik ve Sayın Bakanımız Fatih Metin’le de bu konuyu istişare ettik. Kendisiyle Mudurnu’da gerçekleştirdiğimiz İlçe ve Belde Başkanlarımız toplantısında yaptığımız telefon görüşmesinde; Bakanlık Bürokratlarıyla birlikte bu raporu bir masa etrafında değerlendirerek, Bolu’ya kısa ve uzun vadede yapılabilecekleri bir yol haritası içerisinde değerlendirip fikir birlikteliğine vardık. İnşAllah bugün bu toplantı sonunda Bolu’nun önümüzdeki süreçte tarım, hayvancılık ve orman politikaları noktasında vizyonunu ortaya çıkartacağız. Geçmiş dönemlerde böylesi bir toplantının yapılamaması ve bu toplantının bir ilk olması sebebiyle önemsiyorum. Kimsenin şüphesi olmasın ki Bolu’ya; Teşkilatlarımız, Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcımız ve AK Parti Ailesinin birliği ve dirliği, hizmet olarak yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

METİN: “HER ZAMAN ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Toplantıya ev sahipliği yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise toplantı öncesi yaptığı konuşmada; AK Parti Bolu Ailesi’ni, Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öznenin Bolu ve Bolulu hemşerilerimize hizmet götürmek olduğunu bildiren Metin; “Bundan 18 yıl önce 2001’de millete hizmet etmek için çıktığımız bu yolda Allah’a çok şükürler olsun ki Bolu’da her zaman çok güzel bir çalışma dönemi gerçekleştirdik. Milletimize hizmette yarıştık. Milletimize hizmette birlik ve beraberliğimizi her zaman koruduk. Bunun sonuncunda da Bolu’ya yüzlerce eser kazandırmayı da Allah bizlere nasip etti. 18 yıldır Bolu’ya AK Partili; Teşkilatlar, Belediye Başkanları, Milletvekilleri ve Bakan Yardımcısı olarak hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de şahsım olarak Ankara’dan her türlü desteği vereceğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Bu yeni atandığımız görevde de Rabbim; Bolu’muza, memleketimize ve Teşkilatlarımıza hayırlı hizmetler etmeyi bizlere nasip etsin inşallah” dedi.

İlçe ilçe Bolu’nun Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talep ve beklentilerinin masaya yatırıldığı toplantıda uzun ve kısa vadeli çözümler planlanırken, oluşturulan sekretarya aracılığıyla da yapılan ve yapılmayan işlerin takibi yapılacağı toplantı sonunda açıklandı.