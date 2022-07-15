AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner’den 15 Temmuz Mesajı

İşte AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner’in açıklamadan satırbaşları:

Dünyaya hükmetmek isteyen sömürgeci güçlerin Türkiye’nin ilerleyişinden rahatsızlık duyduğunu belirten Güner, “dünya beşten büyüktür, diyen liderinin öncülüğünde emperyalist güçlerin egemenliğine son vermek isteyen, kendi kaderini kendi tayin etmekte kararlı, bölgesinde ve nüfuz alanında seyirci değil oyun kurucu olan, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı bitirerek kendi özgün projelerini üreten ve mazlum coğrafyaların sesi ve sığındığı güvenli limanı olan ülkemizin bu durumundan rahatsızlık duyan karanlık güçler, maşa olarak kullandıkları Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) vasıtasıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişiminde bulundular.”

“50 yıldır devletin her kademesine sızan aklını ve vicdanını kiraya vermiş FETÖ, Türk Ordusu’na yerleştirdiği teröristleri aracılığıyla, demokrasiyi ve milli iradeyi yok sayarak halkın büyük teveccühü ile seçilen AK Parti iktidarını ortadan kaldırmak için alçakça bir askeri darbeye teşebbüs etti”

AZİZ MİLLETİMİZ, FETÖCÜLERİN KİRLİ EMELLERİNİ YIKMIŞTIR

FETÖ’nün milletin parasıyla alınan silahları yine millete doğrulttuğunu kaydeden Suat Güner, “Türk milletine acımasızca kurşun sıkan, tanklarla üzerlerinden geçen, başlarına bombalar yağdıran, asker ve polisimizi şehit eden, halkın temsilcilerinin bulunduğu meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanına operasyon düzenleyen bu FETÖ’cü hainlere gereken ders; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zamanki gibi dik duruşu, sokaklara inerek milli iradeye sahip çıkan milletimizin kahramanca tavrı ile demokrasiden yana tutum sergileyen asker ve polisimizin sayesinde kısa sürede verilmiştir.”

“Aziz Milletimiz ve devletimiz, FETÖ’cülerin ve arkasındaki emperyal güçlerin ülkemiz üzerindeki kirli emellerini yıkıp hepsini hak ettikleri cezaları vermiştir. Darbelerle anılan bu ülkenin bir daha asla anti demokratik bir girişime izin vermeyeceğini, halkın üzerinde bir gücün olmayacağını ve bu devletin kendi kaderini kendi belirleyeceğini tüm dünyaya göstermiştir”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde feraset sahibi milletimiz ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti, kimseye boyun eğmeden yolundan bir adım dahi sapmadan istikamet olarak çizdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak üzere kutlu yürüyüşünü sürdürmektedir. Bu düşüncelerle Aziz Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlar, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir ömür dilerim”

15 TEMMUZ 2016 GECESİNDEN KARELER

AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ise kendi sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016 gecesine ait fotoğraflarını paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 00:52