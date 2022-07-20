AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’dan, Çaydurt Yuva köyü mağdurlarına ziyaret

Geçtiğimiz gün Çaydurt Yuva köyünde içme suyundan yaşanan toplu zehirlenme sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 kişinin zehirlendiğini açıklamıştı. Yaşanan üzücü olayın ardından AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Çaydurt’ta sudan etkilenen ve tedavi altına alan çocukları hastanede ziyaret etti.
ARALIKSIZ TAKİP EDİYORUZ
Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın şu ifadeleri kullandı:
“Çaydurt Mevkii'nde içme suyundan etkilenen yavrularımızın durumlarını Cumartesi gününden bu yana aralıksız takip ediyoruz. Rabbim her birine tez zamanda şifalar nasip etsin inşaallah.”