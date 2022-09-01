AK Parti Bolu Teşkilatı, Bolu’ya asfalt bitümü kazandırdı

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Bolu İl Başkanı ve Bolu Milletvekilleri, İl Özel İdaresi, İlçe ve Belde Belediyeleri’nin kullanımı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan hibe olarak alınan bin 700 ton bitüm ile yaklaşık 40 kilometre asfalt serimi yapılabilecek.

İLÇE VE BELDELERDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Bolu İl Özel İdaresi, Gerede Belediyesi, Seben Belediyesi, Taşkesti Belediyesi, Yeniçağa Belediyesi, Karacasu Belediyesi, Dörtdivan Belediyesi, Mengen Belediyesi, Gökçesu Belediyesi, Mudurnu Belediyesi ve Göynük Belediyesi’ne kazandırılan bitüm ile birlikte yakın zamanda ilçe ve beldelerimizde asfaltlama çalışmaları yapılacak.

KIBRISCIK BELEDİYESİ BİTÜM DESTEĞİNDEN YARARLANMAYACAK

Hibe desteğinden yararlanacak belediyeler arasında Kıbrıscık Belediyesi’nin olmamasının sebebinin ise Kıbrıscık Belediyesi’nin bitüm talebinde bulunmaması olduğu belirtildi.

“ÜLKEMİZİN HER NOKTASINA HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hibe edilen ve ekonomik değeri 18 milyon lirayı bulan bin 700 ton bitüm desteği konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, “AK Parti olarak daima ‘Halka Hizmet Hakk’a Hizmet’ şuuruyla hareket ediyoruz. AK Parti iktidarımızda ülkemizin her noktasına hizmet ulaştırmak ve milletimizin refah seviyesini yükseltmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda yoğun girişimlerimiz sonucu; özel idaremiz ile ilçe ve belde belediyelerimizin kullanımı için ilimize asfaltın hammaddesi olan bin 700 ton bitümü kazandırdık. Bu bitüm ile yaklaşık 40 km asfalt serimi gerçekleştirilebilir durumda.”

“Özel İdaremiz ve Belediyelerimiz yakın zamanda belirledikleri noktalarda asfaltlama çalışmalarını yapacaktır. Söz konusu hibenin ilimize aktarılmasında büyük emekleri olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, Bakanımızın Başdanışmanı Yüksel Coşkunyürek’e, Milletvekillerimiz Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.