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26 Nisan 2017 Çarşamba
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    • AK Parti Bolu Teşkilatı Danışma Meclisini toplayacak

    AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından yarın Genişletilmiş İl Danışma Meclisi gerçekleştirilecek.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 14:03
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    AK Parti Bolu Teşkilatı Danışma Meclisini toplayacak

    Haber: BMA

    Referandum seçimlerinden zaferle ayrılan ve tüm ilçelerden evet oyu çıkartarak büyük bir başarıya imza atan AK Parti Bolu Teşkilatları, seçimden sonra Genişletilmiş İl Danışma Meclisinde bir araya gelerek, hem seçimi değerlendirecekler hem de moral yemeğinde bir araya gelmiş olacaklar.

    Gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, "AK Parti Teşkilatları olarak 16 Nisan Referandum seçimlerinde ciddi bir sınav vererek, Türkiye ortalamasının üzerinde bir evet oyu ile Bolu olarak başarılı bir süreç geçirdik. Seçimlerden sonra da ilçe teşkilatlarımızı ziyaret ederek, bu başarıda katkısı olan partililerimize teşekkür etmiştik. 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 19.30'da Köroğlu Sofrasında da İl Danışma Meclisinde teşkilat mensuplarımızla bir araya geleceğiz. Hem seçimdeki başarımızı kutlayacağız hem de başarının asıl sebebi olan AK Parti'nin kocaman ailesiyle birlikte olacağız" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanlığı

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