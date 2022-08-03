AK Parti Bolu Teşkilatı Sahada!

Haber: Ceylan Beykoz

Yaklaşan 2023 seçimleri dolayısıyla siyasi partiler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, İl Başkanı Suat Güner ve Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak öncülüğünde parti üyeleri Yukarı Çarşı esnafını ziyaret etti.

Esnafla hasbihal eden AK Parti Teşkilatı, esnafın derdini dinledi. Yapılan esnaf ziyareti Bolu AK Parti İl Başkanlığı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşıldı; “Yukarı Çarşı esnafımızı ziyaret ederek hem hasbihal ettik hem de hayırlı işler diledik. Hoş sohbetleri ve yakın ilgileri için tüm esnaflarımıza teşekkür ediyor, bol kazançlı ve bereketli işler diliyoruz.”