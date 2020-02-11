AK Parti Bolu’da kongreler başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, düzenlediği basın toplantısında kongre sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. AK Parti İl Başkanlığındaki basın toplantısına AK Parti Milletvekilleri, Merkez İlçe Başkanı, Kadın Kolları ile Gençlik Kolları Başkanı da katıldı. İl Başkanı Doğanay açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti’de 7. Olağan Genel Kuruluna gidileceği çağrısının yapılmasının ardından Genel Merkezimiz tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, AK Parti Bolu Teşkilatları olarak Genel Kurul hazırlıklarımızı gerçekleştirdik” dedi.

İLÇE KONGRELERİ BAŞLIYOR

7 Ekim 2019’da başlayan sürecin, 30 Kasım 2019 tarihinde başlayan İlçe Delege seçimleri ile davam ettiğini belirten Doğanay açıklamasının devamında, “Şimdi ise artık Bismillah diyerek 22 Şubat 2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de yine Genel Merkezimiz tarafından ilan edilen tarihlere bağlı kalarak ilçe kongrelerimize başlıyoruz. AK Parti Bolu Teşkilatları olarak da bizler de ilk olarak 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 14.00’de İl Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapacağımız Merkez İlçe 7. Olağan Genel Kurulu ile seçim sürecine başlamış olacağız. Ardından da 29 Şubat 2020 Cumartesi günü Gerede, 8 Mart 2020 Pazar günü de Göynük 7. Olağan İlçe Kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Diğer ilçe kongrelerimizi de yine Genel Merkezimizin açıklayacağı tarihler doğrultusunda yapacağız.

Öte yandan Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız da yoğun bir şekilde 6. Olağan kongrelerine hazırlanmakta olup, Mart ayından itibaren de ilçelerimizde Kadın ve Gençlik Kollarımızın kongrelerine başlayacağız. AK Parti Ailesi için Teşkilatlarımızın demokrasi bayramı, yenilenme ve değişim demek olan kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bolumuza ve Partimize hayırlı olsun” diye konuştu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BOLU’YA GELİYOR

Nurettin Doğanay açıklamasının sonunda ise hafta sonu gerçekleştirilecek İl Danışma Meclisiyle ilgili olarak konuştu. Doğanay, “Bir yandan 7. Olağan İlçe Kongrelerimizin heyecanını yaşarken bir yandan da Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz İl Danışma Meclisimizin de Bolu Teşkilatları olarak yaşamaktayız. Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’ın teşrifleriyle 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de İl Başkanlığımızdaki Toplantı Salonunda yapılacak olan İl Danışma Meclisimize tüm Teşkilat Mensuplarımızı ve Bolu Halkını davet ediyorum” ifadelerini kullandı.