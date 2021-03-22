AK Parti Bolu’dan karara destek

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla çekildi. Resmi Gazetenin 20 Mart 2020 tarihli sayısında yayınlanan karara muhalefet partileri büyük tepki gösterdi. Birçok ilde olduğu gibi kadın örgütlenmeleri karara tepki için sokaklara çıktı. Yapılan basın açıklamalarında ‘İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiği vurgulandı.

GÜNER: “AİLE YAPISINA YAPILAN EN BÜYÜK TAHRİPLERDEN BİRİ”

Söz konusu karara tepkiler devam ederken AK Parti Bolu Teşkilatlarından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve alınan karara destek geldi. AK Parti İl Başkanı Suat Güner söz konusu karar sonrası yaptığı açıklamada, “Türk aile yapısına yapılan en büyük tahriplerden biri olan İstanbul Sözleşmesi‘ni feshederek, hak ettiği çöplüğe gönderen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun” dedi.

KONAK: “SAPKINLIKLARA KAYNAKLIK EDEN İDEOLOJİLERİN MEŞRUİYET APARATI”

Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bizim kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumak için dışarıdan model almaya, tercüme yapmaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur’ sözlerini paylaşarak, “Kadına şiddeti önlemekten öte sapkınlıkların ve sapkınlıklara kaynaklık eden ideolojilerin meşruiyet aparatı haline dönüştürülmüş İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

ÇAĞALI: “ÜLKEMİZE VE AZİZ MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı kararla ilgili olarak şunları belirtti: “İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilmesine dair karar, Resmi Gazetede yayınlandı. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun. Anayasamızın koruma altına aldığı Aile’yi temel alarak, her türlü şiddete sıfır tolerans anlayışı içerisinde, her bireyin temel insani haklarını devletin güvencesinde özgürce yaşaması için mücadele ediyoruz. Kadına yönelik şiddet aile birliğimize ve toplumumuza karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni uygulamaları hayata geçirecektir.”

BAYRAK: “KOPYA ÇEKMEYE İHTİYACIMIZ YOKTUR”

Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak da kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu sözüyle destekledi: “Bizim kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumak için dışarıdan model almaya, tercüme yapmaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 14:41