AK Parti Bolu’dan Metin’e ziyaret

Haber: BMA

AK Parti Bolu Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, AK Parti İl, Gençlik ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu ile İl Genel Meclisi Üyelerinden oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevine atanan Fatih Metin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

“BU SÜREÇTEN BOLU ÇOK DAHA KAZANÇLI ÇIKACAKTIR”

Ziyaret sırasında bir konuşma yaparak Fatih Metin’in Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmasından duydukları memnuniyeti ifade eden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Türkiye’de örneği olmayan bir şekilde; aday olduğunuz bir yerel seçimlerin hemen arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın sizleri, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olarak bizleri hem memnun etmiş hem de gururlandırmıştır. Görev almış olduğunuz Bakanlığın hizmet sahası tüm Türkiye’yi kapsasa da Bolu açısından bizleri daha fazla ilgilendiriyor. Bolu’nun %64’ünün ormanlarla kaplı olduğunu, hayvancılığın ilçelerimizle birlikte ekonomimize ciddi katma değer sağladığını düşünürsek, Bolu açsından bu görevlendirmenin daha da önem kazandığı düşüncesindeyim. Bundan önceki 3 Bakanlıkta edinmiş olduğunuz tecrübenizle birlikte Devlet bürokrasisinde edinmiş olduğunuz birikimlerin bu görevinizde size başarıya götüreceğine olan inancımız tamdır. Şahsım ve Teşkilatlarımız adına sizlere bir kere daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizler biliyoruz ki bu süreçten Bolu çok daha kazançlı çıkacaktır. Önceki Bakan Yardımcılıklarınızda nasıl ki Bolu’ya yatırımlar ve hizmetler getirdiyseniz, bu görevinizde de bunu hissettireceğinize yürekten inanıyoruz. Rabbim size; Ülkemize ve Bolu’muza hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

“BOLU ADINA ÖNEMLİ BİR GÖREV”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile yapılan görevlendirmede en önemli unsurun Bolu olduğuna dikkat çekti. Metin konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Tarım ve Orman Bakanımıza bu şerefli görevi bana verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Hem şahsım adına, hem AK Parti Bolu Teşkilatları adına hem de Bolu adına önemli bir görev. Rabbim diğer görevlerimde olduğu gibi, bu görevimi de layıkıyla yerine getirmeyi nasip eder inşallah. Tarım ve Orman Bakanlığı; ülkemizin geleceğine yönelik proje ve yatırımları olan çok önemli bir Bakanlık. Geniş bir hizmet sahası var. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimizi inşallah bu hizmet sahasına yansıtacağız. Benim Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmemde; AK Parti Bolu Teşkilatlarının, Bolulu hemşerilerimin çok büyük emeği var. Bu yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine sizlerle beraber ülkemize ve Bolu’muza hizmet etmeye devam edeceğiz.”