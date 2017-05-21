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21 Mayıs 2017 Pazar
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    • AK Parti bugün yeniden doğdu

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi ve fiilen başlayan partili cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin açıklama yaptı.

    21 Mayıs 2017 Pazar 23:19
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    AK Parti bugün yeniden doğdu
    HABER:Faruk ÇİDEM
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK Parti Genel Başkanı oluşunu ilk günkü aşkla ve heyecanla karşıladıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Türkiye artık daha istikrarlı daha güçlü. Şimdi geleceği inşa etme vakti. ‘Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Yeni Türkiye’ için kararlı ve inançlı adımlar atma vakti” dedi. 

    Başkan Yılmaz yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi:

    “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gönül bağını hiç koparmadığı AK Parti’ye bugün yeniden Genel Başkan olmasının mutluluğu ve gururu içindeyiz. AK Parti’nin kurucuları olarak 14 Ağustos 2001’de birlikte çıktığımız kutlu yolda, yeniden birlikte Türkiye’ye çağ atlatacak yeni dönemi başlatıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yorulmak nedir bilmeden Yeni Türkiye için çalışacağız. Bugünü ilk günkü aşkla ve heyecanla bekledik. Hasret sona erdi ve AK Partimizin ışığında yeniden yan yana, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 16 sene önce çıktığımız yolda daima ileriye adımlar atacağımız günler geldi.

    Yeni Türkiye için ilk adımı attığımız günden bu yana, vesayet sistemlerinin, e-muhtıraların ve darbe girişimlerinin hedefi olduk. 15 Temmuz gecesi, hain FETÖ Darbe Girişimi’nde seher vakti öncesi zifiri karanlığı yaşadık. Allah’a hamd olsun ki hepsini Milletimizin desteği ve güveni ile geride bıraktık. Artık aydınlık sabahlara uyanıyoruz. Türkiye artık daha istikrarlı daha güçlü. Şimdi geleceği inşa etme vakti. ‘Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile Yeni Türkiye’ için kararlı ve inançlı adımlar atma vakti”

    Güçlü, istikrarlı ve milleti ile kenetlenmiş AK Parti, bugün yeniden doğdu.  Bu tarihi olaya şahitlik etmekten, bu kutlu yürüyüşün mensubu olmaktan gurur duyuyorum. 16 Nisan’da bize Yeni Türkiye’nin yolunu açan Bolulu hemşerilerimize ve Aziz Milletimize bir kez daha şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyorum. 
    Durmak yok, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile daha sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz. Kutlu olsun.”
    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Başkanı, Alaaddin, Yılmaz

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