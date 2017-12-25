Haber: Semih Baykal

6.Dönem Danışma Meclis Toplantısına AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Karacasu Belde Başkanı Celal Beydili, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri ve partililer katıldı. Danışma meclisi Saygı Duruşunun Ardından İstiklal Marşının okunması ve açılış konuşmaları ile başladı.

“İŞİMİZ ARTIK DAHA ÇOK ZOR”

Toplantıda İlk olarak Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker konuştu. Eker; “AK Parti kurulduğu 14 Ağustos 2001tarihinden bu yan, 2017 tarihine kadar her seçimi kazanan ülkemizin kaderiyle bütünleşen ve geçmişte inançlarıyla, kimlikleriyle dışlanmış kesimlerin oluşturduğu onların sayesinde geniş kitlelere ulaşmış bir partidir. Biliyorsunuz ki; önümüzde 2023’ün 2053’ün ve 2071’in hedeflenen planlarının temelini oluşturan ve aynı zamanda bünyesinde Belediye Başkanlığı seçimleri, Milletvekilliği seçimlerini ve en önemlisi Cumhurbaşkanlığı seçimini bulunduran 2019 genel seçimleri var. Bu seçimlerde biz teşkilatların ve siz dava arkadaşlarımızın AK Parti çatısı altında bu davanın neferleri olarak işimiz artık daha çok zor. Artık öyle %34’le %40 ile iktidara gelmek yok. Çıta %51+1. %50’nin üzerinde oy almanın ne kadar zor olduğunu 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 16 Nisan halk oylamasında görmüş olduk. Bu yüzden 2019 seçimlerini kazanmak için şimdi siz değerli dava arkadaşlarımızla beraber birlik ve beraberlik içinde çıktığımız bu yolda gece gündüz demeden yüz yüze siyaset yaparak inşallah 2019 seçimlerini kazanmak zorundayız. 2019 genel seçimlerinde dünya konjonktürüne baktığımızda ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ben burada sözlerime son verirken AK Parti Bolu Merkez İlçe 6. Dönem Danışma Meclis toplantısının ilimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz eder sizleri saygı ve muhabbetle selamlarım” diye konuştu.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKMÜŞ"

Toplantının devamında AKP Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun Kudüs konusuna değinerek şu açıklamalarda bulundu; "15 Temmuz'da tankla, topla, tüfekle, helikopterle yapılan o icraat şu anda çok farklı mecralarla aynen devam ediyor. Ekonomik ve siyasi anlamda. Tabiri caizse yedi düvel Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor. İşte Amerika Devlet Başkanının yapmış olduğu Kudüs açıklaması Müslüman dünyasının hatta sadece Müslüman dünyasının değil çok farklı kesimlerini etkiledi. Hani diyordu ya Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda. Gözlerinin içine baka baka 'Dünya 5'ten büyüktür' diye. Yapılan oylama Dünyanın 5'ten büyük olduğunu ortaya koydu. Bunun mimari Türkiye'deki değişimin dönüşümün de olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye açıkladı.

“3’TE 3 YAPARAK EMANETİ GERİ ALACAĞIZ”

Son olarak toplantıda konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Bir 7 Haziran seçimleri yaşadık o seçimler tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da aldığımız oy oranı belliydi. Akabinde 1 Kasım seçimlerini gördük, bu seçimlerde aldığımız oy oranı AK Parti tarihinin en yüksek oy oranı oldu. Ardından Cumhurbaşkanlığı referandum seçimleri ile yolculuğumuz devam ediyor. Bayrağı yukarıya taşımak zirveye çekmek kolay olabilir ama asıl önemli olan zirvede kalabilmek. Bizim öncelikli hedefimiz ilk önce yerel seçimlerde bir defa ilçelerin hepsi, daha öncesinde vermiş olduğumuz Kıbrısçık, Mudurnu ve Mengen olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin hepsini almayı rabbim hepimize nasip edecek inşallah. Yeter ki doğru hassasiyetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi o doğru kodlamaları doğru insanlarla yolumuza devam edelim. Eğer bu doğru işleri yaparsak AK Parti binasından balkon konuşması yapmayı rabbim bizlere nasip edecek. Genel seçimlerde Milletvekilliği ve beraberinde olacak olan Cumhurbaşkanlığı var. Daha öncesinde AK Partinin kurulduğu yıllarda nasıl 3-0 yapmışsak tekrar yapacağız. Biz bunu geçmişte yaptık bu teşkilatlar bu kadrolar bunu yaptı. O verdiğimiz emaneti de inşallah 2019 da yapılacak olan seçimlerde Bolu’da 3’de 3 yaparak geri alacağız. Biz Ankara’ya Sayın Cumhurbaşkanımıza diyeceğiz ki, Sayın Cumhurbaşkanım Bolu’yu merak etmeyin, Bolu 2019’da üstüne düşecek olan görevini hem yerelde hem genelde sonuna kadar yaparak sizleri mahcup etmeyecek inşallah diyeceğiz” şeklinde ifade etti.