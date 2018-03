Haber: BMA

AK Parti Bolu ve Düzce İl Teşkilatları, önceki akşam Bolu İl Başkanlığında bir araya geldiler. AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Ak Parti Düzce İl Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert, AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş ve İl Yönetim Kurulu Üyelerinde oluşan Düzce heyeti, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay başkanlığında gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantısına misafir oldular.

Düzce AK Parti İl Teşkilatının ziyareti nedeniyle bir açıklamada bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Bolu ve Düzce siyasi tarihinde bugün belki de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan ve Türkiye arasında söylenilen; "İki ayrı devlet, bir millet" tanımlamasını Bolu ve Düzce için de "İki ayrı vilayet, tek can" diye söyleyebiliriz. Bolu ve Düzce arasında her ne kadar olumsuz hikâyeler anlatsalar da bunlar sadece şehir efsaneleridir. Çünkü Bolu ve Düzce arasında kuvvetli akrabalık bağları, dostluklar, komşuluklar ve ticari ilişkileri vardır. Bu düşünceler ışığında sevgili dostum Hikmet Keskin Başkanım şahsında bu akşam bizleri onurlandıran Düzceli dava arkadaşlarıma, hemşerilerime hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin de tüm Teşkilatlara örnek olacağını düşünüyorum. Ülke olarak dört bir yanımızın kuşatıldığı ve de sınırlarımızın güvenliği için bugün Suriye'de bir savaş halindeyken; Ülkemizin ve Teşkilatlarımızın birlik ve beraberliğine daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemde daha da anlamlı bir ziyaret gerçekleşiyor. Şurada 2019 seçimleri de geldi kapıya dayandı. Bizler AK Parti Teşkilatları olarak her zaman söylediğim gibi; Liderimize, Genel Başkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yük olan değil, onun o omuzlarında ağır yüke bir nebze de olsa sırtlayan Teşkilatlar olacağız. İnşallah Teşkilatlar olarak bu yükün altından kalkacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin de toplantıda; "Biz aynı davaya, aynı hedefe kilitlenmiş, kardeşlik hukuku olan ve kardeşlik hukukunu da her ortamda, her platformda birleştirici bir güç olarak kullanmaya çalışan bir ekibiz. Onun için; yolumuz ve yolunuz açık olsun. Değerli dostum Nurettin Doğanay'ın da güzel bir şekilde ifade ettiği gibi aslında biz; "iki il, aynı canı taşıyoruz." Çünkü can ile cananı birbirinden ayırmak çok kolay değildir. Bolu ile Düzce'yi birbirinden ayırmak, asla mümkün değildir. Bolu İl Kongresinin olduğu gün Düzce'mizde bir Şehit Cenazemiz olduğundan dolayı kongreye katılamamıştık. Bu vesileyle Kongre sonrası yeniden güven tazeleyerek il Başkanı olan değerli dostum Nurettin Doğanay'a ve yeni İl Yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.