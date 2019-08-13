AK Parti geleneği bozmadı

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti Bolu Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde geleneksel bayramlaşma töreni için bir araya geldi. İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşmaya Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları Başkan ve üyeleri, AK Partili İlçe Belediye Başkanları’nın yanı sıra çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

“RABBİM BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN”

Programda ilk konuşmayı AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptı. Doğanay konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “AK Parti davası 2 gün sonra 18 yılını dolduran, 18 yıldır ülkesine ve milletine hizmet eden, 2001 yılında ülkenin karanlığa büründüğü bir anda erdemliler hareketini başlatan, başta genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve aynı zamanda onun yol arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıklarında o niyettedir. O gün il teşkilatlarını kurmak için, ilçe teşkilatlarını kurmak çok kolay değildi. O günlerde insanların AK Parti Teşkilatlarında görev almak için 2 adım geriye uzaklaştığı, ‘Acaba geçmişte olanlar tekrar olur mu? Tekrarı yaşanır mı?’ diye tereddüt ettiği 2001 yılında Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ‘yeter artık söz de karar da milletindir’ dediğinde yola çıkanlardan ve o gün yola çıkıp da bugün aramızda olmayanların hepsinden Allah razı olsun. Bizim kendilerinden öğrendiğimiz çok şey var. Teşkilatçılık anlamında, siyaset anlamında öğrendiğimiz çok şey var. 18 yılın sonunda bugün geldiğimiz noktada baktığımız zaman güçlü bir Türkiye ile birlikte biz yolumuza yine aynı devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun. En kötü günümüz böyle olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.”

İl Başkanı Doğanay’ın ardından Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü de birer konuşma yaparak partililerin ve vatandaşların bayramını tebrik etti. Konuşmalar sonrasında bayramlaşma törenine katılanlar tek tek bayramlaştılar.