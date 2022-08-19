AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bolu’da

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilim ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Bolu’ya gelerek AK Parti Bolu İl Teşkilat mensupları ile buluştu. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak, Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve üç kademe il yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Ömer İleri; dünya ve ülkemizde yaşanan son teknolojik gelişmeler, sosyal medyanın doğru kullanımı, metaverse, çip krizi konusu, savunma sanayiinde teknolojinin önemi gibi birçok konuya ilişkin önemli bilgilendirme ve açıklamalarda bulundu.

“GELECEK ONU TASARLAYANA AİTTİR”

İl Başkanı Suat Güner ve Milletvekili Arzu Aydın’ın konuşmalarının ardından teşkilat mensuplarına hitap eden Ömer İleri, AK Parti döneminde Türkiye’nin her alanda olduğu gibi bilimsel ve teknolojik yatırımlara da ciddi şekilde pay ayırdığını ve bu yönde büyük başarılara imza attığını vurguladı. İnsansız Hava Araçları başta olmak üzere yerli ve milli yüksek teknoloji savunma sanayi ürünlerine her gün yenisinin eklendiği, Teknofest’ler ile gençlerin bu alana ilgisinin arttırılmaya çalışıldığını, yakın zamanda birçok Türk uydusunun fırlatıldığını, internet altyapıların geliştirildiğini, çipkonusunun hayati bir önem taşıdığı ve bu noktada çalışmaların sürdüğünü, ‘Gelecek Onu Tasarlayana Aittir’ sloganı ile Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Forum MetaverseÇalıştayı yaparak dijital teknolojiye dikkat çektiklerini ve dünyanın gelecekte dijital teknoloji ile inşa edileceğini kaydeden Başkan İleri “Türkiye’nin artık teknolojiye ayak uyduran değil teknolojiye yön veren bir ülke noktasına geldi” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA DA ETKİN OLMALIYIZ

Bugün gelinen noktada iletişim araçlarının özellikle de sosyal medya platformlarının kullanımına dikkat çeken Ömer İleri, “AK Parti Teşkilatlarımızı gittiğimiz her yerde çok şükür sahada çalışırken görüyoruz. Hepimiz elimizden geldiğince daha çok vatandaşımıza ulaşmaya, onlara yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya gayret gösteriyoruz. Olması gereken de bu. Ancak bunun yanında daha çok kitlelere ulaşabileceğimiz sosyal medya araçlarını da kullanmaya özen göstermeliyiz. Bu mecralarda da etkin olmalıyız. Buralarda da AK Parti icraatlarını dile getirmeli, birilerinin ortaya attığı yalanlara karşı ise doğruları anlatmalıyız. Bu son derece önemli” açıklamalarında bulundu.