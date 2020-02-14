AK Parti Genel Başkan Yardımcısı geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Daha önceden yapılan açıklamada Danışma Meclisine Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın katılacağı açıklanırken, AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan değişiklik neticesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Sakarya Milletvekili Ali ihsan Yavuz’un katılımıyla Danışma Meclisinin gerçekleştirileceği açıklandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “Bir yandan 7. Olağan İlçe Kongrelerimizin heyecanını yaşarken bir yandan da Teşkilatlarımızla 70. İl Danışma Meclisi gerçekleştirecek olmanın heyecanı yaşıyoruz. Daha önceden İl Danışma Meclisimize Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın katılımı olacağını ifade etmiştik. Fakat Genel Merkezimizdeki program değişikliği neticesinde Danışma Meclisimize AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Sakarya Milletvekili Sayın Ali ihsan Yavuz katılacak. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz’un teşrifleriyle 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 14.00’de İl Başkanlığımızdaki Toplantı Salonunda yapılacak olan İl Danışma Meclisimize tüm Teşkilat Mensuplarımızı davet ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 11:21