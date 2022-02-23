Ak Parti Gerede Kadın Kolları çalışmaları incelediler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Gerede Kadın Kolları Başkanı Şule Çevik ve Yönetim Kurulu Üyelerine Gerede’de yapımı tamamlanan ve yapımına devam edilen çalışmaları gezdirdi. Yapılan gezi kapsamında; Karma OSB, Deri OSB, Ümitköy Modern Biyolojik Arıtma Tesisi, Yenimahalle Pazaryeri, Sosyal Konut, Gençlik Merkezi-Millet Kıraathanesi ve diğer çalışmaları yerinde inceleyen Gerede AK Parti Kadın Kolları’na Belediye Başkanı Mustafa Allar çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışmaları bizzat yerinde inceleyen ve bilgiler alan Gerede AK Parti Kadın Kolları; Belediye Başkanımız ilçemizin değişimi ve dönüşümü noktasında ilk günkü heyecan ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledik, hepsi takdire şayan çalışmalar. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’AK Parti Gerede Kadın Kolları Başkanımız Şule Çevik ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte; Karma OSB ve Deri OSB başta olmak üzere yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmalarımızı yerinde inceleyerek bilgi verdik. Çalışmalarımızı yerinde incelediler. Bugüne verdikleri destekten ötürü Kadın Kolları Başkanımız şahsında tüm hanımefendilere teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarımız ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun’’ dedi.