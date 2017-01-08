Haber: Esra Öztürk

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın yanı sıra İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri ve Gerede çok sayıda AK Partilinin katıldığı Danışma Meclisi Divan Başkanlığını Gerede İl Genel Meclisi Üyesi Üzeyir Ercivan yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak; 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışma sonrası Gerede Halkıyla beraber dik bir duruş gösterdiklerini belirterek, ilçe teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Gerede İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Gökçe ise yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi olarak 2016 yılında yaptıkları çalışmaları anlatırken, 2017 yılında da programa aldıkları Gerede'de yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“ATMAMIZ GEREKEN BİRÇOK ADIM BULUNUYOR”

Gerede AK Gençlik tarafından sahnelenen tiyatro gösterisinin ardından Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar kürsüye çıkarak, Danışma Meclisine katılan AK Partililere hitap etti. Göreve geldiği 33 ayın bir muhasebesini yaptığı konuşmasında Allar; "Gerede'de seçim öncesi tespit ederek seçim beyannamemize koyduğumuz başta dericilik sektörünün yarattığı sıkıntılar olmak üzere söz verdiğimiz projelerin hemen hemen çoğunu gerçekleştirdik. Buna rağmen Gerede'miz halen çözüm bekleyen birçok sorunu, daha modern bir Gerede için atmamız gereken birçok adım bulunuyor" şeklinde konuştu.

Bir aylık çalışmaları hakkında bilgi veren İl gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel ise konuşmasında Aralık ayında yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. Gençlik Kolları olarak Halep'e yardım tırı göndermek için başlattıkları çalışmanın sonuna geldiklerini belirten Sönmezel, ayrıca geçtiğimiz ay Teşkilat olarak yoğun bir şekilde üye kaydı, Partili ziyaretleri, Üye işyeri ziyaretleri, Vefa Sohbetleri, Yurt Dışı öğrencilerine yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bolu'dan Halep'e yardım tırını İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları ile birlikte organize ettiklerini belirten il kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın ise yaptığı konuşmada; asker ve polislerimize yanınızdayız mesajı vermek için Sevgi Yolu Projesi kapsamında başlattıkları atkı, bere ve şapka örme çalışmasından bahsederek, kampanyaya destek istedi.

“O GECE HAREKETE GEÇİREN GÜÇ AK PARTİYDİ”

AK Parti olarak teşkilat mensuplarıyla yapılan parti içi toplantıların yararının en net 15 Temmuz akşamı görüldüğünü belirten Bolu belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise konuşmasında; "O gece Türk Halkını harekete geçiren güç AK Partiydi. Onun için tüm teşkilatlarımıza öncü görevi yaptıkları için İl Başkanlığımız nezdinde hepsine teşekkür ediyorum. Evet Türkiye ayağa kalktı ama o ivmeyi, hareketi veren sizlerdiniz. Bundan sonra da inşallah bu birlikteliğimiz Türkiye'yi geleceğe taşımak için ilelebet devam edecektir diyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Danışma Meclisinde partililere hitap eden İl Başkanı Nurettin Doğanay ise, İl Yönetim Kurulu olarak ilçe ve beldelere giderek partililerle ve vatandaşlarla iç içe olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

AK Parti Bolu Milletvekillerinin Geredelilere ve Partililere selamlarını da ileten Doğanay, Milletvekillerinin olumsuz hava şartları ve TBMM'de sabaha kadar süren görüşmeler nedeniyle gelemediklerini söyledi.

“GÜN DEVLET ADAMLIĞI YAPMA GÜNÜ”

Doğanay burada yaptığı konuşmada; "Göreve geldiği günden bu yana AK Parti teşkilatlarının birliği ve beraberliğini dik tutmak adına tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizle gece gündüz durmadan çaba sarf ediyoruz. Birlik ve beraberlik noktasında ise gücü Partililerimizden alıyoruz. Çünkü AK Parti teşkilatları ve kadroları olmazsanız bizim şahsi çalışmalarımız hiç bir şey ifade etmez. Biz öncelikle bir olmak zorundayız, iri olmak zorundayız, diri olmak zorundayız. Gün İl Başkanlığı yapma günü, gün Belediye Başkanlığı yapma günü, gün Milletvekilliği yapma günü değil. Gün devlet adamlığı yapma günü. Ülkemizin böylesine zor şartlar altında tüm dünya ile adeta savaştığı bir ortamda bizler siyasi anlamda birbirimizin ayağından çekerek, siyasi anlamda birbirimizi alt etmek için her türlü iftirayı, karalamayı yaparsak, inanın yarın mahşerde Rabbim bunları bizlerden sorar. Onun için siyasi anlamda yolculuk yapan hepimizin bunlara hassasiyetle dikkat etmesi gerekiyor. Bu dünyanın sonu ölüm. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Çok hesap yapabiliriz, çok kitap yapabiliriz ama Ayeti kerimede de belirtildiği üzere Yüce Rabbim ne diyor; "Siz hangi hesabı yaparsanız yapın, tüm hesapların üzerinde bir hesap vardır ki o hesap da Yüce Rabbimindir. O hesap er veya geç görülür. Ama insanın kaderinde ne var ise onu da kimse engelleyemez. Bunları göz ardı etmeden ve aynı zamanda birbirimizin hakkına ve hukukuna da riayet ederekten, karalama kampanyalarının içerisine girmeden, omurgalı bir şekilde, dik bir duruşla inşallah AK Parti'de siyaset yapmaya hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.