Haber: Ceylan BEYKOZ

İl Başkanı Doğanay, Gerede'nin Türkiye'nin ilk 3'ü içerisine gireceği iddiasında bulunurken, Bakan Yardımcısı Metin %95'in altında Gerede'de oy beklemediğini söyledi. Milletvekili Küpçü ise Gerede'nin, AK Parti'nin kalesi olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Kordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında tüm teşkilatlarıyla beraber, Bolu'nun her ilçesinde, her köyünde, her mahallesinde çalışmlarını aralıksız sürdürüyor. Bugünkü Referandum kampanyası çalışması için Gerede'ye adeta çıkartma yaparken; İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'den oluşan kalabalık partili grubu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Referandumda Evet çıkması için Geredelilerden destek istediler.

Gerede ilk 3'e girecek

Gerede'deki Referandum çalışmaları ile ilgili bilgi veren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Gerede'nin Türkiye'deki ilk üç ilçe arasına gireceğini söyledi. Doğanay; "Gerede'de vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde evet, hayır kelimelerini zaten kullanmıyoruz. Bilindiği üzere son 1 Kasım seçimlerinde Gerede'den %87 oranında oy aldık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak 16 Nisan'da yapılacak Referandum oylamasında, Gerede'den Türkiye rekoru bekliyorum. AK Parti Teşkilatları içerisinde ilk 3'ün içerisine gireceğine inanıyorum. Gerede'de %87 olan oy oranımızı %96'lara çekmememiz için hiç bir neden yok" dedi.

Gerede Evette buluşuyor

Gerede'nin Evette buluştuğunu belirten Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise yaptığı değerlendirmede; "Gerede, Bolumuzun; sosyal, ekonomik, kültürel ve hemen hemen her alanda lokomotif ilçesidir. O nedenle Geredeli hemşerilerimizle bululmak beni çok mutlu etti. Bugünkü ziyaretlerimizin sonucu şudur ki; Geredeliler, Evette buluşuyor. Hem de baya iyi bir oranda buluşuyor. Bugünkü izlenimlerimden sonra şunu açıkça söyleyebilirim, Gerede'den %95'in altında oy beklemiyorum. Bolulu hemşerilerimin desteğiyle 15 senedir siyaset yapıyorum. Bolu'yu ve Boluluları çok iyi tanıyorum. Bu tecrübelerime dayanarak; Bolu ortalamasının %70'in altında, Gerede'de de %95'in altında Evet oyu beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Gerede, AK Parti'nin kalesidir

Gerede'nin AK Parti'nin kalesi olduğunu ve 16 Nisan'da da yine o tarihi duruşu göstereceğini bildiren AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise; "Burası benim doğduğum, büyüdüğüm, ilk siyasete başladığım benim ilçem. Burası AK Parti'nin kalesidir. Gerede bugüne kadar hep sağ siyasi görüşe oy verdi. Ülkemizde bir halk oylaması, referandum gerçekleşecek. Milletimiz bir karar verecek ve bugüne kadar söylediğimiz gibi milletimizin kararı, bizim için kıymetlidir. Şuan MHP ve AK Parti olarak Evet çıkması için ortak bir çalışma içerisindeyiz. Sağdaki partiler zaten bu konuda mutabıklar. Ben tarihi bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Bugünkü gezilerimizde insanlarımız memleketimizle ilgili hissiyatlarını bizlere çok samimi bir şekilde aktardılar. Bizi sadece milletvekili olarak değil, evin evladı olarak görüyorlar. Burada çok başarılı bir belediye Başkanımız var. Yine milletimizle birlikte yol arkadaşlığı yapan İlçe Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve kocaman bir AK Parti Ailesi var. Biz milletimizin emrindeyiz. 16 Nisan akşamı da Yeni Türkiye yolunda, güçlü bir şekilde, Cumhuriyetimizle, vesayetçi anlayışlardan kurtulmuş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz büyük bir milletiz, büyük bir medeniyetiz. Büyük bir davamız var. Halk oylamasında çıkacak evetler, ülkemizin gücüne güç katacaktır. Biz bu coğrafyanın ev sahibiyiz. Burası bizim kalemiz. Biz kalemizi kimseye teslim etmeyiz. Bu siyaset anlayışı içerisinde Gerede'de, AK Partinin kalesidir. Gerede insanı da; Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, milletini, mukaddesatını seviyor ve 16 Nisan günü o tarihi duruşunu yine gerçekleştirecek. Türkiye'deki 970 ilçe arasında inşallah Gerede'mizi ilk 10'nun içerisine sokacağız" şeklinde konuştu.