Ak Parti Grubu yine salonu terk etti

Haber: G. Deniz Bakır

Bolu Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayı 2. birleşimi Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Meclis gündemine gelen maddelerin görüşülmesi ve oylanmasının ardından dilek ve temenniler kısmında söz alarak kürsüden konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’ın Ak Parti üyelerini hedef alan konuşması mecliste büyük tepkiye yol açtı. Yılmaz’ın konuşması esnasında Ak Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

SEVMEDİĞİNİZ İNSANLARI SEVİYORMUŞ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ

Kürsüye geldiğinde kendisine sürekli laf atıldığını ancak nezaket içinde bu ithamlara cevapsız kaldığını söyleyen Feridun Yılmaz; “Hepimiz buralara siyasetten geldik. Ancak ben siyasetçi değilim. Beni siyaset meydanına çekmeye çalışmayın, başaramazsınız. Biz buraya elimizden geldiğince milletin menfaatine uygun, doğru dürüst iş yapmaya geldik. Hiç düşündünüz mü? Geçmişte deli gibi korktuğunuz kişiden bu kadar korkmaya değer miymiş? İçinizde oturan, karşınızda konuşan kişilere bakıp hiç mi cesaret alamadınız? Seçim öncesi son meclislere gelemediniz korkudan. Korktuğunuz kişi ne yapıyor şimdi? Yaylada vakit öldürüyor. Allah kimseye geçmişte bu kadar korkup ve hiç sevmediği birini bu kürsüde seviyor gibi yapıp inanmadığı şekilde savunmayı nasip etmesin” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından ayağa kalkan Ak Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban, parti üyelerini salondan çıkmaya davet etti. “Başkan yardımcısının muhatabı yalnızca bizler değiliz bütün meclis olmalıdır” diyerek tepki gösteren Balaban, Başkan Özcan’ın “Bu hafta neye küstünüz, hayırdır?” sorusuna aldırış etmeyerek meclisi terk etti.